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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс пропустит первый матч «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

06 Февраля 2023 • 11:22 Комментировать
Барселона
...
Манчестер Юнайтед
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16.02 20:45

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» из-за травмы, полученной в игре 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:0). Об этом сообщает AS.

По информации источника, 34-летний испанец пропустит 15 дней из-за растяжения связок голеностопа. Первая игра «сине-гранатовых» с «Манчестер Юнайтед» запланирована на 16 февраля. Начало — в 20:45 по московскому времени. Ответный матч между этими командами состоится 23 февраля.

В текущем сезоне Бускетс провёл за «Барселону» 26 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Юнайтед Серхио Бускетс
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БАРСЕЛОНА МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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