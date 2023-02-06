Бускетс пропустит первый матч «Барселоны» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс пропустит первый матч 1/16 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» из-за травмы, полученной в игре 20-го тура чемпионата Испании против «Севильи» (3:0). Об этом сообщает AS.

По информации источника, 34-летний испанец пропустит 15 дней из-за растяжения связок голеностопа. Первая игра «сине-гранатовых» с «Манчестер Юнайтед» запланирована на 16 февраля. Начало — в 20:45 по московскому времени. Ответный матч между этими командами состоится 23 февраля.

В текущем сезоне Бускетс провёл за «Барселону» 26 матчей, отметившись в них одной результативной передачей.