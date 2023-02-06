«Реал» недоволен судейством в матче против «Мальорки»

Мадридский «Реал» остался крайне недоволен работой судейской бригады в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (0:1).

Как информирует газета Marca, «королевский» клуб обрушился с критикой на главного рефери Алехандро Эрнандеса. В стане «сливочных» считают, что арбитр никак не повлиял на агрессивную игру соперников против футболистов «Реала». На нападающем Винисиусе Жуниоре игроки «Мальорки» сфолили десять раз.

«Реал» потерпел минимальное поражение из-за автогола Начо в начале первого тайма. По итогам 20 туров подопечные Карло Анчелотти отстают от лидирующей «Барселоны» на восемь баллов.