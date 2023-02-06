Назван очередной претендент на экс-игрока «Реала» Иско

Испанский полузащитник Иско, который сейчас находится в статусе свободного агента, может переехать в турецкий чемпионат. Как информирует газета Marca, в подписании 30-летнего футболиста заинтересован «Коньяспор». Также игрок пользуется спросом в Катаре.

Последним местом работы хавбека была «Севилья». До этого он долгое время защищал цвета мадридского «Реала».

Ранее сообщалось об интересе к Иско со стороны берлинского «Униона» и «Эвертона».

В нынешнем сезоне полузащитник провел 12 поединков в чемпионате Испании, в которых сделал пять результативных передач и получил пять желтых карточек.