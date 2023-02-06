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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави назвал фаворита чемпионата Испании - это не «Барселона»

06 Февраля 2023 • 05:46 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался относительно соперничества с мадридским «Реалом» в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Реал» способен победить любого соперника. Каждый следующий матч будет сражением. Я не считаю «Барселону» фаворитом на титул, наш клуб - один из претендентов. Фаворитом по-прежнему считаю «Реал», который является действующим обладателем титула и триумфатором Лиги чемпионов», - передает слова тренера издание Sport.es.

По итогам 20 туров Ла Лиги «сине-гранатовые» набрали 53 балла и опережают идущий вторым «Реал» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Хави Эрнандес
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