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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» не может выиграть в Ла Лиге уже шесть матчей кряду

06 Февраля 2023 • 00:02 Комментировать
Валенсия
...
Атлетик Б
11.02 23:00

Испанская «Валенсия» терпит настоящие бедствие в Ла Лиге. Сегодняшнее выездное поражение от «Жироны» продлило серию «летучих мышей» без побед в чемпионате Испании до шести матчей кряду.

Страшно подумать, но в последний раз некогда топ-клуб Испании побеждал ещё до чемпионата мира в Катаре – это случилось 10 ноября в домашнем матче против «Бетиса» (3:0).

Напомним, в воскресном матче против «Жироны» «Валенсия» уступила с минимальным счётом. «Летучие мыши» в турнирной таблице идут почти у самой зоны вылета – на 17-м месте, набрав за 20 туров всего 20 очков. И есть все шансы на то, что неудачная серия валенсийцев продолжится – в следующем туре на «Месталье» этот клуб принимает крепкий «Атлетик» из Бильбао.

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ВАЛЕНСИЯ АТЛЕТИК Б
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