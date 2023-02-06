«Валенсия» не может выиграть в Ла Лиге уже шесть матчей кряду

Испанская «Валенсия» терпит настоящие бедствие в Ла Лиге. Сегодняшнее выездное поражение от «Жироны» продлило серию «летучих мышей» без побед в чемпионате Испании до шести матчей кряду.

Страшно подумать, но в последний раз некогда топ-клуб Испании побеждал ещё до чемпионата мира в Катаре – это случилось 10 ноября в домашнем матче против «Бетиса» (3:0).

Напомним, в воскресном матче против «Жироны» «Валенсия» уступила с минимальным счётом. «Летучие мыши» в турнирной таблице идут почти у самой зоны вылета – на 17-м месте, набрав за 20 туров всего 20 очков. И есть все шансы на то, что неудачная серия валенсийцев продолжится – в следующем туре на «Месталье» этот клуб принимает крепкий «Атлетик» из Бильбао.