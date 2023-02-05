​Фойт остаётся на радаре «Барселоны»

Защитник Хуан Фойт из «Вильярреала» остаётся в сфере интересов «Барселоны». Об этом рассказывает испанское издание Sport.

В летнее трансферное окно «Барселона» рассчитывает укрепить правый фланг своей обороны. Хуана Фойта в каталонском клубе считают идеальным кандидатом.

За «Вильярреал» Хуан Фойт выступает с октября 2020 года после перехода из «Тоттенхэма». С тех пор защитник провёл за «подводников» 82 официальных матча. В них аргентинец забил три гола и отдал два голевых паса.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Хуана Фойта в 25 миллионов евро.