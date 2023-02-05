Анчелотти прокомментировал поражение от «Мальорки»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал сенсационное поражение «сливочных» от «Мальорки». Игра завершилась со счётом 1:0 в пользу островитян.

«Это был очень тяжёлый матч и нам в нём неповезло, так как мы пропустили первыми очень быстрый гол. После в игре было очень много фолов, падал её темп. Мы вполне заслуживали и ничейного исхода, но, к сожалению, не реализовали пенальти», - цитирует Анчелотти портал AS.

После поражения «Реал» ещё сильнее усугубил ситуацию в чемпионской гонке для себя. Отставание «Реала» от идущей на первом месте «Барселоны» - пять очков, у каталонцев есть игра в запасе.