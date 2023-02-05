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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фати может уйти из «Барселоны» - у форварда есть три варианта

05 Февраля 2023 • 11:15 Комментировать

Талантливый форвард Ансу Фати, который является воспитанником каталонской «Барселоны», может покинуть «сине-гранатовых» по завершении нынешнего сезона. Об этом сообщают журналисты Mundo Deportivo.

У 20-летнего исполнителя есть три варианта продолжения карьеры в Европе. По данным источника, в услугах Ансу заинтересованы мюнхенская «Бавария», а также лондонские «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Фати выступает за первую команду «Барселоны» с сентября 2020 года. Его действующее трудовое соглашение с каталонским грандом истекает по завершении сезона-2026/2027. Трансферная стоимость игрока оценивается в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ансу Фати
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