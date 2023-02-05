В «Атлетико» определились с будущим Симеоне

Футбольный функционер Энрике Сересо, занимающий пост президента мадридского «Атлетико», высказался касательно будущего в клубе аргентинского наставника Диего Симеоне.

Как стало известно журналистам Mundo Deportivo, руководитель провел переговоры с тренером и заверил, что тот сохранит пост рулевого в следующем сезоне. Симеоне тренирует мадридский коллектив с 2011 года. Под его руководством команда выигрывала чемпионат Испании, Лигу Европы и Суперкубок Европы.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании «матрасники» набрали 35 баллов после 20 проведенных матчей. Столичная команда располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Ла Лиги.