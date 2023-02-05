«Барселона» нацелилась на бразильского футболиста

Защитник бразильского клуба «Фламенго» Уэсли может переехать в испанский чемпионат. Как сообщает Sport.es, заинтересованность в его услугах проявляет каталонская «Барселона».

Согласно сведениям источника, боссы «сине-гранатовых» считают подписание этого футболиста приоритетной целью. Уэсли рассматривается в качестве усиления правого фланга защитной линии. Каталонцы пытались подписать Уэсли в январское трансферное окно, однако тогда бразильская сторона отказалась от сделки.

Уэсли выступает за «Фламенго» с января 2021 года. Он связан контракт с бразильским клубом до 2024 года. Его трансферная стоимость оценивается в 150 тысяч евро.