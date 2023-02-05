Гути: «Винисиус - главный игрок «Реала»

Бывший игрок мадридского «Реала» Гути считает, что лидером мадридского клуба сейчас является бразильский нападающий Винисиус, который забил свой очередной гол в своей уже классической манере после выхода на свидание с вратарем в матче с «Валенсией», прошедшем в рамках перенесенного рандеву семнадцатого тура.

- Винисиус Жуниор решает исход матчей весь сезон, с самого его начала. Он - в наилучшей форме среди всех остальных футболистов. Передачи, голы, он делает все. У него большое будущее, - цитирует слова бывшего футболиста итальянское новостное агентство ITASportPress.