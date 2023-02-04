В конце зимы «Атлетик» объявил о продлении аренды полузащитника Андера Эрреры у «ПСЖ». Баски решили не тянуть и оформили полноценный контракт с 33-летним футболистом. Информацию уже подтвердил президент «Атлетика», на что указывает портал Goal.

Согласно данным журналиста Адриена Гренье, «Атлетик» ничего не заплатил за трансфер Андера Эрреры. Переход полузащитника в клуб Ла Лиги был оформлен как переход свободного агента.

В сезоне 2022/2023 Андер Эррера провёл за «Атлетик» 11 матчей. В них полузащитник отметился одной результативной передачей на партнёра.

На текущий момент «Атлетик» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.