​Хави: Винисиуса нужно защищать

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о форварде Винисиусе Жуниора из мадридского «Реала». Молодой тренер считает, что арбитры должны защищать таких техничных игроков.

«Винисиус очень хорош в дуэлях один на один, и это, как правило, делает соперников более агрессивными. Мы видели то же самое раньше с Неймаром. Судьи и судейский комитет должны работать над защитой футболистов в таких ситуациях», - высказался Хави в ходе общения с журналистами.

«Барселона» на текущий момент лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. «Реал» занимает второе место, отставая на пять зачётных баллов.