​«Барселона» нашла способ подзаработать

«Барселона» продолжает искать варианты с дополнительным заработком, что важно, ведь финансовое положение клуба остаётся сложным. Как стало известно Mundo Deportivo, в настоящий момент в каталонском клубе рассматривают вариант с размещением рекламы на шортах.

Отмечается, что реклама на шортах может помочь «Барселоне» зарабатывать за сезон около 5 миллионов евро.

«Барселона» пока ещё не размещала рекламу на шортах, однако другие испанские клубы практиковали это.

На текущий момент «Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Второй «Реал» каталонцы опережают на пять очков.