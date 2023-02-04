​«Реал» предложит Себальосу контракт на 4 года

Всё идёт к тому, что Дани Себальос останется в «Реале». Как сообщает El Debate, мадридский клуб предложит 26-летнему полузащитнику контракт на четыре года с повышением оклада. Отмечается, что желание продолжить сотрудничество является обоюдным.

26-летний Дани Себальос провёл за «Реал» 94 матча. В них полузащитник записал на свой счёт шесть голов и семь результативных передач на партнёров. Действующий трудовой договор связывает Себальоса со «сливочными» до конца этого сезона.

«Реал» на текущий момент занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. От лидирующей «Барселоны» команда Карло Анчелотти отстаёт на пять очков.