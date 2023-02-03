Женская «Барселона» установила абсолютный рекорд футбола

Мы уже сообщали о том, что женская «Барселона» уже почти два года не ведает каких-либо очковых потерь во внутреннем чемпионате, она побеждает уже в 52 матчах кряду. Серия началась еще в мае 2021 года, за все это время «Барселона» забила уже более 250 голов, а пропустила лишь 19.

Как оказалось, такая серия является абсолютно рекордной за всю историю футбола под эгидой ФИФА, ранее никто, нигде и никогда не побеждал так долго в каком-либо соревновании. Предыдущий рекорд также был установлен в женском футболе - француженки из «Лиона» побеждали в 46 матчах кряду с декабря 2011 года по январь 2014.