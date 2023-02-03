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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» и «Реал» вряд ли будут играть в Мексике

03 Февраля 2023 • 19:29 Комментировать

Афиша Ла Лиги, которая намекала на проведение матча между «Барселоной» и «Реалом» в Мексике, наделала немало шума за считанные минуты. Фанаты каталонского клуба не стеснялись выражать возмущение в комментариях и призывали «сине-гранатовых» отказаться от этой затеи.

Новая публикация Ла Лиги даёт понять, что речь идёт не о проведении матча в Мексике, а о проведении каких-то мероприятий для мексиканских любителей футбола в день мартовского «эль класико».

«Привет, мексиканские друзья. Очень скоро мы покажем, как провести «эль класико» по-особенному», - говорится в новом сообщении.

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