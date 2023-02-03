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Чемпионат Испании. Ла Лига

Янузай перешёл в «Истанбул Башакшехир» официально

03 Февраля 2023 • 13:16 Комментировать
Аланьяспор
...
Истанбул Башакшехир
11.02 16:00

«Истанбул Башакшехир» на своём официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника Аднана Янузая из «Севильи» на правах аренды.

Отметим, что арендное соглашение не включает в себя опцию выкупа 27-летнего футболиста, который проведёт в турецком клубе остаток нынешнего сезона.  

В текущем сезоне Янузай провёл за «Севилью» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Реал Сосьедад», «Сандерленд», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 7 миллионов евро.

После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» расположился на третьем месте турнирной таблицы, набрав 40 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Аднан Янузай Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - зима 2023
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АЛАНЬЯСПОР ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
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