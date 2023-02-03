«Истанбул Башакшехир» на своём официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника Аднана Янузая из «Севильи» на правах аренды.

Отметим, что арендное соглашение не включает в себя опцию выкупа 27-летнего футболиста, который проведёт в турецком клубе остаток нынешнего сезона.

В текущем сезоне Янузай провёл за «Севилью» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Реал Сосьедад», «Сандерленд», дортмундскую «Боруссию» и «Манчестер Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бельгии в 7 миллионов евро.

После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» расположился на третьем месте турнирной таблицы, набрав 40 очков.