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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Реала» может переехать в Турцию

03 Февраля 2023 • 11:05 Комментировать

Испанский полузащитник Иско, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, интерес к 30-летнему футболисту проявляют два клуба Суперлиги, названия которых не раскрываются.

Ранее появилась информация об интересе к экс-хавбеку мадридского «Реала» со стороны берлинского «Униона» и английского «Эвертона».

Последним клубом Иско была «Севилья», с которой он расторг контракт в конце 2022 года.

Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро, но новый клуб подпишет его бесплатно.

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Евро-Футбол.Ру,
Иско Трансферы футбола - зима 2023
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