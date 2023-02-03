Экс-игрок «Реала» может переехать в Турцию

Испанский полузащитник Иско, который в настоящий момент находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в турецком чемпионате. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Николо Скира, интерес к 30-летнему футболисту проявляют два клуба Суперлиги, названия которых не раскрываются.

Ранее появилась информация об интересе к экс-хавбеку мадридского «Реала» со стороны берлинского «Униона» и английского «Эвертона».

Последним клубом Иско была «Севилья», с которой он расторг контракт в конце 2022 года.

Трансферная стоимость игрока оценивается в девять миллионов евро, но новый клуб подпишет его бесплатно.