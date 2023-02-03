Начо ответил на вопрос о будущем в «Реале»

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо высказался касательно своего будущего в «королевском» клубе.

«Я счастлив здесь. Для меня не стоит вопрос финансов, это больше личное. Хочу быть честным, у меня пока нет решения по будущему. Все, что должно произойти – произойдет. В ближайшие месяцы решение будет принято. Я считаю себя хорошим футболистом и хочу получать игровую практику», - цитирует 33-летнего футболиста газета Marca.

В текущем сезоне Начо принял участие в 18 поединках мадридского гранда. Трудовое соглашение защитника со «сливочными» рассчитано до середины текущего года.