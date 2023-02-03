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Чемпионат Испании. Ла Лига

Куртуа: «Рад, что судья набрался смелости и удалил защитника «Валенсии»

03 Февраля 2023 • 06:50 Комментировать

Страж ворот мадридского «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал удаление защитника «Валенсии» Габриэля Паулисты в перенесенном матче 17-го тура чемпионата Испании.

«Необходимо защищать Винисиуса, поскольку он очень взрывной игрок, который любит владеть мячом. Защитникам это очень не нравится. Но такой у него стиль игры. Мне понравилось, что в этом матче главный судья набрался смелости и удалил соперника за бессмысленный фол», - передает слова бельгийского голкипера AS.

Матч завершился победой «Реала» со счетом 2:0. Голами отметились Асенсио и Жуниор. После этого успеха мадридцы отстают от лидирующей «Барселоны» на пять баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Валенсия Тибо Куртуа Габриэль Паулиста
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