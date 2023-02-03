Винисиус сыграл юбилейный матч за «Реал»

Бразильский нападающий Винисиус Жуниор провел юбилейный поединок за мадридский «Реал». Перенесенный матч 17-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» стал для южноамериканца 200-м в составе «королевского» клуба. В этих играх форвард забил 49 мячей и сделал 37 результативных передач.

Встреча «Реала» с «Валенсией» состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой подопечных Карло Анчелотти со счетом 2:0. Один из голов забил Винисиус.

После 19 туров Ла Лиги мадридская команда набрала 45 баллов и занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующей «Барселоны» на пять пунктов.