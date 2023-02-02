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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мончи – о «Севилье»: «Команда сейчас выглядит лучше, чем в августе»

02 Февраля 2023 • 21:35 Комментировать

Спортивный директор «Севильи» Рамон Мончи прокомментировал нынешний состав своего клуба.

«Учитывая некоторые летние ошибки, моё мнение таково, что команда сейчас выглядит лучше, чем в августе. Это, возможно, произошло благодаря трансферному окну, которому мы посвятили большую часть времени. Прошлым летом мы допустили много ошибок. Было очень больно видеть, что мы занимаем 17 или 18 место в таблице», - приводит слова Мончи Marca.

В настоящий момент «красно-белые» занимают 13 место в турнирной таблице чемпионата Испании, сумев после 19 проведённых противостояний набрать 21 балл.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Рамон Мончи
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