«Реал» объявил состав на матч с «Валенсией»

В матче семнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Реал» примет дома «Валенсию», это будет отложенный из-за проведения Суперкубка Испании матч. Накануне игры Карло Анчелотти, наставник мадридского «Реала», который уступает уже восемь очков в турнирной таблице «Барселоне», объявил состав команды.

«Реал»: Куртуа, Милитао, Начо, Кроос, Бензема, Модрич, Асенсио, Камавинга, Себальос, Винисиус Жуниор, Рюдигер.

Следить за событиями игры испанского чемпионата между «Реалом» и «Валенсией» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.