Один из лидеров «Лиона» Уссем Ауа близок к смене клуба уже следующим летом.

По информации издания El Desmarque, французский полузащитник может стать футболистом «Бетиса» следующим летом. Сообщается, что у руководства «зелёно-белых» имеются все условия для подписания контракта с Ауа, поэтому всё указывает на переезд хавбека на «Бенито Вильямарин» после нынешнего сезона.

Контракт Уссема с родным клубом истекает в конце текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.