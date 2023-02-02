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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ауа близок к переходу в «Бетис» летом слухи

02 Февраля 2023 • 19:35 Комментировать
Труа
...
Лион
1 4.30 X 4.05 2 1.75
04.02 21:00

Один из лидеров «Лиона» Уссем Ауа близок к смене клуба уже следующим летом.

По информации издания El Desmarque, французский полузащитник может стать футболистом «Бетиса» следующим летом. Сообщается, что у руководства «зелёно-белых» имеются все условия для подписания контракта с Ауа, поэтому всё указывает на переезд хавбека на «Бенито Вильямарин» после нынешнего сезона.

Контракт Уссема с родным клубом истекает в конце текущей кампании. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего полузащитника в 20 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бетис Уссем Ауа трансферы футбола - лето 2023
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