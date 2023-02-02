​«Реал» ещё не предложил новый контракт Начо

Защитник Начо Фернандес до сих пор не получил от «Реала» предложения о продлении контракта. Как сообщает The Athletic, 33-летний футболист испытывает всё меньше оптимизма в отношении своего будущего в мадридском клубе.

Начо Фернандес является воспитанником «Реала». Он проводит в клубе всю свою карьеру и даже ни разу не уходил в аренду. За первую команду «сливочных» Начо провёл 293 матча, в которых забил 15 голов и отдал 9 голевых передач на партнёров.

Действующий контракт Начо с «Реалом» рассчитан до конца июня текущего календарного года. Портал transfermarkt оценивает защитника в 5 миллионов евро.