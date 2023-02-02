​Бензема может продлить контракт без предложения «Реала»

Будущее нападающего Карима Бензема остаётся обсуждаемой темой. Действующий контракт связывает 35-летнего футболиста с «Реалом» до конца нынешнего сезона.

Как сообщает El Partidazo de COPE, Кариму Бензема не нужно предложение «Реала» для пролонгации своего трудового договора. Француз имеет право продлить контракт в одностороннем порядке тогда, когда он захочет. Это право Бензема получил в октябре, когда выиграл «Золотой мяч». Очевидно, что в трудовом соглашении прописан такой пункт.

Карим Бензема играет за «Реал» с лета 2009 года. С тех пор нападающий провёл 625 матчей, в которых забил 336 голов и отдал 160 результативных передач на партнёров.