«Реал» согласовал первый летний трансфер

Защитник Франсиско Гарсия, выступающий за «Райо Вальекано», по завершении нынешнего сезона перейдет в мадридский «Реал». Об этом сообщается в социальных сетях журналиста Николо Скиры.

Как стало известно инсайдеру, 23-летний футболист подпишет с «королевским» клубом долгосрочный контракт до 2028 года. За трансфер игрока руководство «Реала» заплатит «Райо» пять миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Гарсия принял участие в 19 поединках, в которых отметился двумя результативными передачами. Кроме того, на счету Франсиско два проведенных матча в Кубке Короля.