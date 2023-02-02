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Чемпионат Испании. Ла Лига

Два обладателя «Золотого мяча» могут пойти по стопам Роналду

02 Февраля 2023 • 11:31 Комментировать

Саудовская Аравия продолжает активную работу по развитию местного футбола. Как стало известно журналистам El Mundo, правительство страны заинтересовано в приглашении двух звездных игроков мадридского «Реала», выигрывавших «Золотой мяч». Речь идет о форварде Кариме Бензема и полузащитнике Луке Модриче.

В Саудовской Аравии считают, что привлечение таких игроков поможет стране выиграть заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Модрич и Бензема могут получить двухлетние контракты с годовым окладом в размере 30 миллионов евро.

Ранее в Саудовскую Аравию переехал португалец Криштиану Роналду. 37-летний форвард подписал контракт с «Аль-Насром».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Криштиану Роналду Карим Бензема Лука Модрич
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