Два обладателя «Золотого мяча» могут пойти по стопам Роналду

Саудовская Аравия продолжает активную работу по развитию местного футбола. Как стало известно журналистам El Mundo, правительство страны заинтересовано в приглашении двух звездных игроков мадридского «Реала», выигрывавших «Золотой мяч». Речь идет о форварде Кариме Бензема и полузащитнике Луке Модриче.

В Саудовской Аравии считают, что привлечение таких игроков поможет стране выиграть заявку на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Модрич и Бензема могут получить двухлетние контракты с годовым окладом в размере 30 миллионов евро.

Ранее в Саудовскую Аравию переехал португалец Криштиану Роналду. 37-летний форвард подписал контракт с «Аль-Насром».