«Опоздали на 18 секунд»: в «Барселоне» рассказали о сорвавшемся трансфере

Директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани рассказал о сорвавшемся переходе защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо в январское трансферное окно.

«Не смогли зарегистрировать Араухо вовремя из-за ошибки в системе, опоздали на каких-то 18 секунд. Теперь ждем решения ФИФА», - передает слова функционера газета Marca.

Араухо защищает цвета калифорнийского клуба с 2019 года. В прошлом году он принял участие в 31 поединке МЛС, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. С 2021 года Хулиан регулярно вызывается в ряды национальной сборной Мексики.