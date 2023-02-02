Женская команда «Барселоны» выигрывает уже на протяжении 52 матчей в чемпионате Испании

Хорошо идут дела в нынешнем сезоне у «Барселоны», которая потеряла только семь очков в девятнадцати матчах, но еще лучше выступает женская команда «Барсы» - она обыграла «Валенсию» со счетом 4:0, и первую половину своего чемпионата закончила вообще без очковых потерь.

В двух предыдущих матчах каталонские девушки выигрывали со счетами 7:0 и 6:0 - более чем убедительно.Да и вообще, это невероятно, но женская «Барселона» побеждает уже в 52 матчах женского чемпионата Испании кряду.

В следующем туре женской Ла Лиги «Барселона» сыграет с девушками из «Бетиса», это будет пятого февраля.