Назван самый вероятный клуб Асенсио

Мадридский «Реал» заблокировал трансфер полузащитника Марко Асенсио в чемпионат Франции, где интерес к нему проявлял столичный «ПСЖ». Паридский гранд хотел приобрести права на игрока, однако сделка не состоялась из-за нежелания «королевского» клуба.

По сообщениям журналистов AS, «сливочные» приняли решение сохранить Асенсио в команде. Сам игрок готов к переговорам о пролонгации сотрудничества. В ближайшее время стороны обсудят новую сделку.

В текущем сезоне чемпионата Испании 27-летний полузащитник сыграл 13 матчей, забил один гол и сделал три результативных паса. Его контракт истекает летом 2023 года.