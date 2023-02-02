В «Барселоне» объяснили отсутствие покупок в зимнее трансферное окно

Директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани объяснил, почему «сине-гранатовые» не подписали ни одного новичка в январское трансферное окно.

«Мы никого не подписали, поскольку считаем, что у нас все в порядке с составом. Да ушли три игрока и никого не подписали взамен… Однако мы решили отдать приоритет регистрации Пеньи, Алонсо, Араухо и Гави», - передает слова функционера газета Marca.

После 18 проведенных туров «Барселона» набрала 47 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на пять очков.