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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Барселоне» объяснили отсутствие покупок в зимнее трансферное окно

02 Февраля 2023 • 00:05 Комментировать (1)

Директор каталонской «Барселоны» Матеу Алемани объяснил, почему «сине-гранатовые» не подписали ни одного новичка в январское трансферное окно.

«Мы никого не подписали, поскольку считаем, что у нас все в порядке с составом. Да ушли три игрока и никого не подписали взамен… Однако мы решили отдать приоритет регистрации Пеньи, Алонсо, Араухо и Гави», - передает слова функционера газета Marca.

После 18 проведенных туров «Барселона» набрала 47 баллов и располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Подопечные Хави Эрнандеса опережают идущий вторым мадридский «Реал» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Матеу Алемани Трансферы футбола - зима 2023
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Комментарии (1)
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Alex1972
02 Февраля 2023 в 01:15
Да проста няма грошей у кишени...
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