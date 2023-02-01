Ла Лига обжалует регистрацию Гави в «Барселоне»

«Барселона» смогла зарегистрировать контракт с Гави после того, как коммерческий суд принял соответствующее решение. Впрочем, эта история далека до завершения. Как сообщает AS, Ла Лига готовится подать апелляцию на решение коммерческого суда Барселоны.

Если Ла Лига выиграет апелляцию, то Гави снова станет незарегистрированным игроком. В таком случае талантливый полузащитник сможет уйти из «Барселоны».

Ранее Ла Лига отказывала «Барселоне» в регистрации Гави из-за невыполнения финансовых условий.

18-летний Гави провёл за первую команду «Барселоны» 75 матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.