Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ла Лига обжалует регистрацию Гави в «Барселоне»

01 Февраля 2023 • 18:23 Комментировать

«Барселона» смогла зарегистрировать контракт с Гави после того, как коммерческий суд принял соответствующее решение. Впрочем, эта история далека до завершения. Как сообщает AS, Ла Лига готовится подать апелляцию на решение коммерческого суда Барселоны.                    

Если Ла Лига выиграет апелляцию, то Гави снова станет незарегистрированным игроком. В таком случае талантливый полузащитник сможет уйти из «Барселоны».

Ранее Ла Лига отказывала «Барселоне» в регистрации Гави из-за невыполнения финансовых условий.

18-летний Гави провёл за первую команду «Барселоны» 75 матчей. В них полузащитник забил три гола и отдал одиннадцать голевых передач на партнёров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ла Лига Гави
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
01.02.23 в 23:00
Бетис Бетис
Барселона Барселона
4.60 4.10 1.74
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Февраля
18:35 · Испания. Ла Лига
​Анчелотти объяснил, почему «Реал» никого не подписал в январе 1
18:23 · Испания. Ла Лига
Ла Лига обжалует регистрацию Гави в «Барселоне»
18:15 · Испания. Ла Лига
​Модрич решил остаться в «Реале» слухи
17:08 · Россия. Премьер-лига
Барбоза: «Севилья» действительно проявляет интерес к Абаскалю, он один из кандидатов на пост тренера команды 2
16:09 · Испания. Ла Лига
Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года
16:08 · Испания. Ла Лига
Анчелотти недоволен календарём «Реала» 1
15:41 · Италия. Серия А
«Фиорентина» разозлилась на «Барселону» и Хави 1
15:30 · Испания. Ла Лига
Анчелотти — о возможном переходе Бензема и Модрича в Саудовскую Аравию: «Легенды «Реала» должны оставаться в Мадриде»
15:12 · Россия. Премьер-лига
​Мостовой объяснил, почему не верит в интерес «Севильи» к Абаскалю
15:03 · Россия. Премьер-лига
Абаскалю задали вопрос о работе в «Севилье»
14:32 · Испания. Ла Лига
Алаба не сыграет с «Валенсией»
14:01 · Россия. Премьер-лига
В «Севилье» высказались об интересе к Абаскалю
13:44 · Испания. Ла Лига
Фран Гарсия подписал с «Реалом» контракт до 2028 года
13:02 · Россия. Премьер-лига
«Севилье» интересен тренер «Спартака» 1
11:15 · Испания. Ла Лига
Асенсио интересен «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем