Полузащитник Лука Модрич хочет остаться в «Реале». 37-летний хорват рассчитывает получить в Мадриде контракт ещё на один год. Об этом на своих страницах рассказывает издание AS.

По данным источника, зимой Лука Модрич получал выгодные предложения из Саудовской Аравии и МЛС. Впрочем, опытный хорватский футболист отказался от этих вариантов.

За «Реал» Лука Модрич выступает с сезона 2012/2023 после трансфера из «Тоттенхэма». С тех пор хорват провёл за «сливочных» 461 официальный матч. В них Модрич записал на свой счёт 36 голов и 74 результативных паса.

Напомним, что в 2018 году Лука Модрич завоевал «Золотой мяч».