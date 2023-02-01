Эррера останется в «Атлетике» до 2024 года

Полузащитник «ПСЖ» Андер Эррера, выступающий за «Атлетик» на правах аренды, продолжит играть за испанский клуб до 2024 года.

Пресс-служба «Атлетика» объявила об активации опции продления арендного соглашения 33-летнего испанца до конца следующего сезона.

В текущем сезоне хавбек провёл за «Атлетик» 11 матчей, отметившись одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает Эрреру в 4 миллиона евро.

Напомним, что ранее испанец также защищал цвета «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал победителем Лиги Европы в 2017 году.

После 19 туров текущего розыгрыша чемпионата Испании команда из Бильбао расположилась на девятом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.