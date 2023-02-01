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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти недоволен календарём «Реала»

01 Февраля 2023 • 16:08 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о напряженном календаре своей команды в нынешнем сезоне.

«Мы не станем отказываться от участия в турнирах, ведь близки к выходу в финалы. Однако для этого важно правильно распределить силы, поскольку у нас очень напряженный календарь. При этом мы рады регулярно играть, но у всего есть предел. Нужно что-то делать, чтобы избежать этого», - передает слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

После 18 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 42 балла и располагается на второй позиции в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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