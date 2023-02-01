Анчелотти недоволен календарём «Реала»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением о напряженном календаре своей команды в нынешнем сезоне.

«Мы не станем отказываться от участия в турнирах, ведь близки к выходу в финалы. Однако для этого важно правильно распределить силы, поскольку у нас очень напряженный календарь. При этом мы рады регулярно играть, но у всего есть предел. Нужно что-то делать, чтобы избежать этого», - передает слова итальянского специалиста Mundo Deportivo.

После 18 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 42 балла и располагается на второй позиции в турнирной таблице.