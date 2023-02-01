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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в турецкий клуб

01 Февраля 2023 • 10:13 Комментировать
Кайсериспор
...
Истанбул Башакшехир
1 2.90 X 3.30 2 2.50
02.02 17:00

Полузащитник «Севильи» Аднан Янузай близок к переходу в «Истанбул Башакшехир», сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что трансферное окно в Турции будет открыто до 8 февраля.

Действующий контракт 27-летнего бельгийца с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Янузая в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «Севильи» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета андалусийского клуба бельгиец защищает с сентября минувшего года, ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и дортмундскую «Боруссию».  

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Севилья Манчестер Юнайтед Аднан Янузай Истанбул Башакшехир Трансферы футбола - зима 2023
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КАЙСЕРИСПОР ИСТАНБУЛ БАШАКШЕХИР
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