Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» близок к переходу в турецкий клуб

Полузащитник «Севильи» Аднан Янузай близок к переходу в «Истанбул Башакшехир», сообщает журналист Николо Скира.

Напомним, что трансферное окно в Турции будет открыто до 8 февраля.

Действующий контракт 27-летнего бельгийца с испанским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает Янузая в 7 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провёл в составе «Севильи» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета андалусийского клуба бельгиец защищает с сентября минувшего года, ранее он выступал за «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Сандерленд» и дортмундскую «Боруссию».