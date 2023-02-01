«Барселона» нашла усиление за пределами Европы

Мексиканский защитник Хулиан Араухо, правами на которого владеет «Лос-Анджелес Гэлакси», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что окончательное решение по трансферу игрока будет принято сегодня утром. «Сине-гранатовые» уже отправили все соответствующие документы в Ла Лигу. Теперь остается дождаться «зеленого света» от МЛС.

Сумма сделки оценивается в четыре миллиона евро. Контракт Араухо с «Барселоной» будет рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне МЛС защитник забил гол и отдал пять ассистов в 31 поединке.