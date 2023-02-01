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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» нашла усиление за пределами Европы

01 Февраля 2023 • 09:34 Комментировать

Мексиканский защитник Хулиан Араухо, правами на которого владеет «Лос-Анджелес Гэлакси», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом посредством социальных сетей сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Журналист отмечает, что окончательное решение по трансферу игрока будет принято сегодня утром. «Сине-гранатовые» уже отправили все соответствующие документы в Ла Лигу. Теперь остается дождаться «зеленого света» от МЛС.

Сумма сделки оценивается в четыре миллиона евро. Контракт Араухо с «Барселоной» будет рассчитан до 2026 года.

В минувшем сезоне МЛС защитник забил гол и отдал пять ассистов в 31 поединке.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лос-Анджелес Гэлакси Хулиан Араухо Трансферы футбола - зима 2023
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