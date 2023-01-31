30-летний форвард португальской «Бенфики» и сборной Швейцарии Харис Сеферович – игрок испанской «Сельты». О завершённой сделке сообщает портал Transfermarkt.

Швейцарец будет выступать за клуб из города Виго до окончания текущего сезона, а после – вернётся в «Бенфику». Первую половину сезона Сеферович неудачно провёл в турецком «Галатасарае», в котором отличился лишь два раза за 13 сыгранных встреч – это случилось в играх Кубка Турции.

«Сельта» на данный момент борется в чемпионате Испании за выживание и идёт на 16-м месте в турнирной таблице, набрав лишь 20 очков за весь первый круг.