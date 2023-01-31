​Жена Дани Алвеса подала на развод – футболиста подозревают в сексуальном насилии

Жоана Санс, супруга известного футболиста Дани Алвеса, подала на развод. 39-летний бразилец, который сейчас находится в тюрьме, был проинформирован об этом через своего адвоката, пишет Marca.

Напомним, что Дани Алвес был арестован без права внести залог по подозрению в сексуальном насилии.

Жоана Санс хочет развестись с Дани Алвесом из-за его измены. Футболист подтвердил связь с некой девушкой в туалете ночного клуба, хотя он уверяет, что насилия не было – контакт по его версии был добровольным. Расследование будет продолжаться.

Отмечается, что недавно Жоана Санс удалила совместные фотографии с Дани Алвесом в социальных сетях.