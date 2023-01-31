«Барселона» опубликовала на страницах своего сайта заявление. В нём говорится, что после запроса клуба Коммерческий суд принял решение, в котором он призывает Испанскую футбольную лигу (LFP) сделать всё возможное, чтобы Гави был зарегистрирован в качестве игрока первой команды «сине-гранатовых».

Ранее LFP отказала «Барселоне» в регистрации контракта Гави. При этом в каталонском клубе считают, что все условия по регистрации были выполнены.

«Ла Лига была уведомлена о решении суда, и теперь Гави может быть зарегистрирован», - говорится в заявлении каталонцев.

«Барселона» на текущий момент является лидером чемпионата Испании.