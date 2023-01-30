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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Дани Алвес после ареста: «Я ничего не боюсь»

30 Января 2023 • 16:30 Комментировать

Дани Алвес был арестован по подозрению в сексуальном насилии. 39-летний бразильский футболист дал комментарий по поводу ситуации, в которой он оказался.

«Я приму всё, что произойдёт. Я ушёл из дома в 15 лет, и в моей жизни было много трудностей. Сейчас я просто снова столкнулся с трудностями, которые в конечном итоге пройдут. Я ничего не боюсь», - сказал Алвес, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Напомним, что Дани Алвеса некая девушка обвиняет в принуждении к интиму в туалете ночного клуба. Футболист же говорит о том, что связь была добровольной.

Ранее мексиканский клуб «Пумас» расторг контракт с Дани Алвесом из-за этого скандала.

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Евро-Футбол.Ру,
Дани Алвес
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