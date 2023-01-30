Камавинга высказался об отрыве «Барселоны» от «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга прокомментировал отставание «сливочных» от каталонской «Барселоны» в чемпионате Испании. После потери очков в матче с «Реал Сосьедадом» подопечные Карло Анчелотти уступают «сине-гранатовым» пять баллов.

«Мы потеряли очки, но впереди еще много матчей. «Реал» по-прежнему уверен в своих силах, ждем следующий поединок. Сезон достаточно длинный, поэтому рано говорить, кто станет чемпионом. Пять баллов – это не самый большой отрыв», - цитирует полузащитника Movistar.

Матч «Реала» против «Реал Сосьедада» завершился вничью со счетом 0:0.