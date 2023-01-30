Анчелотти высказался об отставании «Реала» от «Барселоны»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об отставании своих подопечных от каталонской «Барселоны» в испанской Ла Лиге.

«Реал» отстает от «Барсы» на пять баллов. Мы должны еще больше работать, чтобы нивелировать этот разрыв. Соперник отлично играет в нынешнем сезоне, но впереди еще долгий путь. Январь выдался для нас не самым удачным, но команда постепенно растет и прибавляет. «Реал» еще поборется», - передает слова итальянца Football Espana.

По итогам 18 туров чемпионата Испании «королевский» клуб набрал 42 балла и располагается на втором месте в турнирной таблице. «Барселона» с 47 пунктами лидирует в чемпионате страны.