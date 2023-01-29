​Бельерин близок к переходу в «Спортинг»

Защитник Эктор Бельерин близок к переходу из «Барселоны» в лиссабонский «Спортинг» на правах аренды. Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Дэвид Орнштейн.

В случае завершения трансфера Эктора Бельерина в «Спортинг» «Тоттенхэму» будет проще заполучить Педро Порро. Бельерин может заменить этого футболиста на фланге обороны «львов».

Действующий контракт Эктора Бельерина с «Барселоной» рассчитан до завершения нынешнего сезона. 27-летний защитник провёл за «сине-гранатовых» семь матчей.

Добавим, что специалисты портала transfermarkt оценивают Эктора Бельерина в 15 миллионов евро.