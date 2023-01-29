​Асенсио обдумает предложение «Реала» на фоне других вариантов

Будущее полузащитника Марко Асенсио остаётся неопределённым. Как сообщает портал Goal.com со ссылкой на издание Marca, 27-летний футболист получил от «Реала» предложение о продлении контракта. Впрочем, у Асенсио есть и другие варианты, в том числе в Англии. Футболист обдумает все предложения, прежде чем принять решение.

За «Реал» Марко Асенсио провёл 258 матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 52 гола и отдал 29 результативных передач на партнёров.

Как известно, действующее трудовое соглашение связывает Марко Асенсио с «Реалом» до конца нынешнего сезона.