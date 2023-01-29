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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Иньяки Уильямс пропускает игру Ла Лиги впервые за 7 лет – серия составила 251 матч

29 Января 2023 • 20:17 Комментировать
Сельта
0:0
Атлетик Б
1 3.00 X 3.00 2 2.65
1-й тайм

Нападающий «Атлетика» Иньяки Уильямс не попал в заявку команды на воскресный матч Ла Лиги против «Сельты». Таким образом, сегодня прервётся фантастическая серия 28-летнего футболиста. В прошлый раз он пропускал матч чемпионата Испании ещё 17 апреля 2016 года. С тех пор Уильямс выходил на поле в каждом поединке «Атлетика» в Ла Лиге.

Серия Иньяки Уильямса в итоге составила 251 матч.

В сезоне 2022/2023 Иньяки Уильямс забил пять голов и отдал три голевых паса в 22 играх.

«Атлетик» на текущий момент занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании. От зоны Лиги чемпионов баски отстают всего лишь на восемь зачётных баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетик Бильбао Иньяки Уильямс
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СЕЛЬТА АТЛЕТИК Б
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