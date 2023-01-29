Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фелиш – в сфере интересов «Барселоны»

29 Января 2023 • 18:15 Комментировать

Нападающий Жоау Фелиш остаётся в сфере интересе «Барселоны». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

По данным источника, «Барселона» обсуждала с «Атлетико» будущее Жоау Фелиша, когда клубы согласовывали зимний трансфер Мемфиса Депая.

Напомним, что Жоау Фелиш в январе сменил «Атлетико» на «Челси». Лондонцы арендовали 23-летнего португальца на остаток сезона 2022/2023. Перед переездом в Англию Фелиш продлил контракт с «матрасниками» до средины 2027 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоау Фелиш трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Вальядолид Вальядолид
Валенсия Валенсия
1
0
3.25 3.25 2.38
Видео
38 мин
Осасуна Осасуна
Атлетико М Атлетико М
0
0
3.40 3.20 2.30
Видео
29.01.23 в 20:30
Сельта Сельта
Атлетик Б Атлетик Б
3.05 3.05 2.60
Видео
29.01.23 в 23:00
Реал Мадрид Реал Мадрид
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1.63 4.10 5.40
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Января
18:15 · Испания. Ла Лига
​Фелиш – в сфере интересов «Барселоны»
18:00 · Испания. Ла Лига
«Вальядолид» дожал «Валенсию», прервав серию из пяти поражений
17:57 · Испания. Ла Лига
​Известна цель «Реала» на трансферном рынке слухи
17:45 · Испания. Ла Лига
«Осасуна» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Испания. Ла Лига
​Названы сроки восстановления Дембеле
15:54 · Испания. Ла Лига
​Дани Алвес уже играет в футбол… в тюрьме 1
12:55 · Испания. Ла Лига
​Стало известно, почему Зидан вряд ли вернётся в «Реал» слухи
11:01 · Германия. Бундеслига
Иско может перейти в клуб из топ-3 Бундеслиги
10:02 · Англия. Премьер-лига
Дембеле рискует пропустить матчи с «Манчестер Юнайтед»
09:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти выразил претензию президенту «Реала»
08:35 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет усилиться полузащитником «Барселоны»
00:58 · Испания. Ла Лига
«Бетис» дожал «Хетафе»
28 Января
23:10 · Испания. Кубок
Футре раскритиковал судейство в матче между «Реалом» и «Атлетико»
22:32 · Испания. Ла Лига
«Севилья» за тайм разгромила главного аутсайдера и ушла от зоны вылета
22:14 · Испания. Ла Лига
​Хави: «Педри меняет мир»
Все новости
Рекомендуем