​Фелиш – в сфере интересов «Барселоны»

Нападающий Жоау Фелиш остаётся в сфере интересе «Барселоны». Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

По данным источника, «Барселона» обсуждала с «Атлетико» будущее Жоау Фелиша, когда клубы согласовывали зимний трансфер Мемфиса Депая.

Напомним, что Жоау Фелиш в январе сменил «Атлетико» на «Челси». Лондонцы арендовали 23-летнего португальца на остаток сезона 2022/2023. Перед переездом в Англию Фелиш продлил контракт с «матрасниками» до средины 2027 года.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро.