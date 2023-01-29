В летнее трансферное окно «Реал» ставит перед собой цель по подписанию контракта с нападающим. Это удалось выяснить журналистам издания AS.

Отмечается, что «Реал» будет искать нападающего на краткосрочной основе. Стоит напомнить, что летом 2024 года состав «Реал» пополнит талантливый бразилец Эндрик.

В воскресенье «Реал» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Реала Сосьедад». Стартовый свисток на «Сантьяго Бернабеу» прозвучит в 23:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

На текущий момент «Реал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании.